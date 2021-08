Décret Présidentiel n° 2021-83 du 30 juillet 2021, édictant des mesures préventives pour faire face à la pandémie de Covid 19.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 80,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-70 du 26 juillet 2021, relatif à l’instauration du couvre-feu sur tout le territoire de la République,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-77 du 28 juillet 2021, relatif à la création d’une salle des opérations assurant la gestion de la pandémie de Covid-19 et à la fixation de ses attributions et sa composition.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit:

Article premier – Contrairement aux dispositions du premier alinéa de l’article premier du décret présidentiel n° 2021-70 du 26 juillet 2021, la circulation des personnes et des véhicules est interdite sur tout le territoire de la République de dix heures du soir à cinq heures du matin, et ce, à compter du 1er août 2021 jusqu’à nouvel ordre.

La durée du couvre-feu peut être modulée par communiqué de la Présidence de la République.

Article 2 – Sont applicables, au cours de la période mentionnée à l’article premier du présent décret Présidentiel, les mesures suivantes :

– Sont interdites toutes les manifestations et tous les rassemblements familiaux privés et publics dans les espaces ouverts et clos,

– Les propriétaires de restaurants et cafés toute catégorie confondue, doivent lever les chaises et interdire la consommation sur place à partir de sept heures du soir,

– Toutes les personnes venant de l’étranger à travers tous les postes frontaliers terrestres, aériens et maritimes, doivent présenter un résultat d’analyse négatif contre le Covid 19 dont la date ne dépasse pas les 72 heures à compter de la date de sa réalisation, et ce, lors de l’enregistrement, avec obligation d’observer un confinement de 7 jours à compter de la date d’entrée en Tunisie,

– Les autorités sanitaires civiles et militaires doivent intensifier et accélérer la campagne de vaccination, en coïncidence avec la diminution relative des cas de contamination et la disponibilité de quantités importantes de vaccins,

– Les autorités compétentes doivent renforcer l’application et le suivi des protocoles sanitaires et des mesures de prévention individuelles et collectives dans tous les secteurs, espaces privés et publics, grandes surfaces et moyens de transport en commun.

Article 3 – Les chefs de structures administratives publiques doivent prendre les mesures nécessaires en vue d’encourager le télétravail de manière à limiter le travail présentiel des agents, à l’exception des agents des forces de sécurité intérieure, des militaires, des agents de douanes et des agents des divers corps exerçant au ministère de la santé et des structures sanitaires publiques.

Article 4 – Les chefs d’entreprises du secteur privé doivent, dans la mesure du possible, appliquer les mesures mentionnées à l’article 3 du présent décret Présidentiel.

Article 5 – Tous les intervenants dans la lutte contre le Covid 19 doivent appliquer les mêmes mesures et accentuer la coordination au niveau régional, selon les indices de propagation de la contamination, entre les délégations et les communes.

Article 6 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2021

Le Président de la République

Kaïs Saïed