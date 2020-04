Les autorités de la statistique publique sont appelées à produire des indicateurs qui permettent d’évaluer les impacts socio-économiques de l’épidémie Covid-19, d’après des intervenants à un webinaire organisé récemment à Tunis par l’Association tunisienne des ingénieurs statisticiens (ATIS).

“Le pays a besoin aujourd’hui de plus en plus besoin de statistiques qui ciblent les populations vulnérables”, a reconnu le directeur des statistiques de l’emploi à l’Institut national de la statistique (INS), Yamen Helel, qui intervenait à cette rencontre, organisée à distance.

Le responsable a plaidé pour l’amélioration et le renforcement du rôle des statistiques publiques, appelant, à cet effet, à doter l’Institut National de Statistique des ressources humaines et financières nécessaire pour le développement de ses activités.

” C’est le moment où de bonnes statistiques sont plus importantes que jamais. La statistique était l’un des plus performants outils entre les mains des pays pour gérer la crise et prévoir le développement de la pandémie du Covid-19 “, a-t-il dit.

Pour lui, la digitalisation des services publiques aura un impact positif sur le développement de la statistique publique.

Durant la période de confinement général, la statistique publique, comme plusieurs secteurs, a vécu des difficultés pour maintenir ses activités. Les offices de statistiques à travers le monde ont réagit à cette situation par la mise en place de nouvelles techniques de collecte de données : enquêtes en ligne, enquêtes téléphoniques, documents administratifs, Crowdsourcing.

En Tunisie, l’INS s’est engagé à maintenir la production des indicateurs les plus importants, tel que l’indice des prix à la consommation.