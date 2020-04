L’état d’avancement du projet du protocole sanitaire dans le secteur touristique post covid 19 a été au centre d’une séance de travail présidée vendredi, par le ministre du Tourisme, Mohamed Ali Toumi.

Ce projet, qui sera présenté ultérieurement, aux professionnels et aux services du ministère de la santé pour le développer et adopter ses recommandations préventives et sanitaires, est préparé par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) conformément, aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), selon un communiqué publié par le ministère sur sa page officielle “Facebook” .

Le protocole sanitaire dans le secteur du tourisme s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action stratégique et avant-gardiste élaboré dans le but de se préparer à la reprise de l’activité touristique une fois cette crise causée par le coronavirus est terminée et pour assurer une bonne préparation pour toutes les institutions touristiques pour accueillir progressivement, les touristes tunisiens ou étrangers.

Avec la propagation du coronavirus depuis début de l’année 2020, le nombre des touristes à l’échelle mondiale a baissé impactant ainsi les recettes de ce secteur vital dans plusieurs pays y compris la Tunisie qui a attiré, en 2019, plus de 9 millions de touristes.