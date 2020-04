Au vu de la propagation de la pandémie de la COVID-19 et de son évolution dans le monde, il importe et urge d’œuvrer à l’élaboration d’un « Protocole de Sécurité Sanitaire Touristique » (PSST) qui doit être prêt dans les meilleurs délais.

Ce « PSST » est un recueil de conseils et un manuel de procédures sanitaires, destiné aux établissements touristiques, mis à la disposition de ses professionnels et opérateurs pour la prévention et la protection contre le coronavirus.

Il viendra compléter et enrichir les mesures prises à cet effet et déjà en vigueur. Ce « PSST » sera mise en place comme celui appliqué dans la lutte contre le terrorisme. Il s’agira de la même stratégie, sauf que le mot terrorisme sera remplace par celui de « covid-19 ».

L’élaboration de ce « PSST » nécessite le concours des différents ministères : de la santé, du tourisme et de l’artisanat, de l’intérieur, du transport, de la culture, des Offices, tels que l’ONTT et l’ONTH, ainsi que des organisations patronales et professionnelles du secteur.

Ce « PSST » sera appliqué dans tous les lieux par où passent les touristes, à commencer par les postes frontières terrestres, portuaires et aéroportuaires, les agences de voyages et de location de voitures, les hôtels et restaurants, les parcs de loisirs…

Il concernera tous les corps de métier touristiques et paratouristiques: cuisine et restauration, hébergement, guides, chauffeurs…

A cet effet, il faut commencer à mettre au point des opérations de sensibilisation et de formation : trouver les formateurs, les programmes…

Il faudra commencer aussi à répertorier les équipements et matériel nécessaires à la mise en place de ce « PSST », déterminer les quantités, trouver les fournisseurs, passer les commandes…Bref, c’est tout un plan d’action qui nécessite une véritable mobilisation.

Le « PSST » est le moyen le plus rapide, le moins coûteux et le plus efficace de rassurer le touriste, de redonner confiance en la destination, de communiquer, de convaincre les MAE des pays émetteurs de touristes vers la Tunisie …pour faire revenir les touristes.

Afif KCHOUK