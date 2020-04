Les producteurs désireux de bénéficier des subventions du Fonds bilatéral d’aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques tuniso-françaises pour la période 2020-2022 sont appelés à présenter leurs projets de films, selon des conditions bien précises.

Les candidatures sont ouvertes du 10 avril jusqu’au 15 juin 2020, annoncent le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et le Centre National du cinéma (CNC), en France.

Un communiqué publié sur les sites des deux institutions partenaires, indique que l’aide est réservée aux projets de longs métrages cinématographiques quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaire). La durée maximale des projets est de 60 minutes et seront destinés à une première diffusion dans les salles de cinéma.

Le synopsis, le scénario, le traitement et la note du réalisateur doivent être présentés en Français. Le dossier de demande doit être déposé avant le début des prises de vues ou avant le début de la fabrication pour les œuvres d’animation.

Instauré entre le CNCI et le CNC en 2017 pour une durée de trois ans, le Fonds bilatéral d’aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques tuniso-françaises est destiné à accorder des subventions non remboursables à des projets d’œuvres cinématographiques entrant dans le cadre de l’accord cinématographique bilatéral, conclu le 16 novembre 1994 entre la Tunisie et la France.

Ce Fonds sera renouvelé pour une durée de trois ans (2020-2022), dans le cadre de la convention signée le 1er août 2019 à Tunis entre le CNCI et le CNC. Il est doté d’une enveloppe totale de 425 000 euros, sachant que la contribution du CNCI est estimée à 400 000 dinars (125 000 euros) alors que celle de son homologue français s’élève à 300 000 euros.

Selon le règlement régissant la convention entre les deux pays, chaque année au moins un appel à projets est lancé conjointement et simultanément, en France et en Tunisie, par le CNC et le CNCI.

Les producteurs de chaque pays sont les seuls autorisés à déposer le dossier de demande, auprès de leur autorité compétente (CNC en France, CNCI en Tunisie). Les projets d’oeuvres cinématographiques doivent impliquer, d’une part, au moins une société de production établie en France, d’autre part, au moins une société de production établie en Tunisie.

Les demandes de subventions sont soumises à l’avis d’une commission composée de 6 professionnels tunisiens et français, sachant que trois membres seront désignés par chacune des deux institutions partenaires. Les aides seront ensuite attribuées, en fonction notamment de la qualité technique et artistique du projet ainsi que de son potentiel de diffusion internationale.

Lors de chaque commission, les sociétés de production françaises ne peuvent déposer que deux projets, dont un seul projet en tant que producteur majoritaire.

Côté tunisien, le dépôt est limité à un seul projet par société de production.

Selon le règlement régissant le Fonds, l’aide financière à un projet peut-être accordée aux deux coproducteurs, établis en France et en Tunisie, et imputée sur les contributions du CNCI et du CNC. Ces derniers veuillent à ce que la répartition des aides versées ne conduise pas à transformer une coproduction majoritairement française en coproduction majoritairement tunisienne ou vice-versa.

Il est également précisé que l’enveloppe financière du CNC ne peut-être utilisée que pour soutenir les sociétés de production établies en France, celle du CNCI pour soutenir les sociétés de production établies en Tunisie.

La subvention est valable pour une durée de 36 mois, suivant la date de signature de la convention. Au CNCI, l’aide est versée en trois tranches alors qu’au CNC elle est versée en deux tranches, sachant que le pourcentage de la première tranche est de 60% dans chacune des deux institutions.

Le montant total de l’aide financière accordée à un projet varie en général entre 10% et 20% du budget du projet et ne peut en aucun cas excéder 40% du devis du projet. La subvention accordée doit bénéficier strictement au projet désigné dans la décision d’attribution d’aide, lequel doit être réalisé par le réalisateur initialement prévu.

Toutes les informations relatives aux conditions d’éligibilité et à la constitution du dossier de demande sont disponibles sur les sites des deux institutions partenaires: https://www.cnci.tn/#/surveys/submission et https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/fonds-bilateral-daide-a-la-coproduction-doeuvres-cinematographiques-francotunisiennes–appel-a-projets_1149718