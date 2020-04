Engagée dans les dispositions du confinement général ” Stay safe at home, we are bringing art to you”, la maison de l’Image invite à découvrir, via son site web, www.maisonimage.tn.

L’exposition collective ” C.A.S-19 “, la deuxième exposition de la série ” Nouveaux Regards “. Cette exposition en ligne s’étalera jusqu’au 30 avril 2020.

” C.A.S-19 ” ou ” Corona Art Stories-19 ” est une exposition multidisciplinaire qui regroupe 19 artistes tunisiens issus de différents mondes graphiques.

Peintres, dessinateurs, bédéistes, street-artistes, caricaturistes et graphistes se sont exprimés chacun à sa manière pour décrire leurs visions de ce qui se passe aujourd’hui en Tunisie comme dans le monde entier, leurs émotions, leur ressenti vis-à-vis de cette la crise mondiale sans précédent Covid 19 qui marquera sans aucun doute cette nouvelle décennie.

L’artiste a toujours un autre angle de vue pour percevoir et traiter les phénomènes de société qui l’entourent, il peut être critique, optimiste, abstrait ou tout simplement ironique et rigolo.

C.A.S-19 invite à partager ces regards particuliers, une nouvelle vision à l’égard de cette actualité qui accapare toute l’attention, toutes les énergies, tous les politiques et forcément tous les artistes.