Le plan de continuité d’activité a été activé pour continuer à fonctionner en cette période de crise sans précèdent en tant qu’activité essentielle. Depuis le début de la pandémie, le groupe SAH a défini trois priorités claires :

1. Assurer la sécurité et le bien-être des employés dans les lieux de travail :

Un protocole de travail à domicile pour les salariés de bureau est mis en place.

Pour les employés des usines où le télétravail ne peut pas s’appliquer et l’aménagement des horaires de travail est difficile, les mesures sanitaires préventives ont été renforcées.

Les équipes sont allégées avec le respect des règles de la distanciation en conservant un état constant de stérilisation et de désinfection des lieux et du matériel avec un suivi journalier de l’application des mesures sanitaires.

En plus des gestes barrière, des mesures de sécurité ont été la mise à disposition notamment de distributeurs de solutions hydro alcooliques dans l’ensemble des espaces communs, de savons antibactériens pour se laver les mains, de masques de protection et de gants jetables.

2. Continuer à répondre aux besoins des ménages et des professionnels :

Le groupe s’est engagé à répondre aux besoins des consommateurs avec diligence et de façon responsable en assurant la disponibilité de ses produits face à une demande accrue dans ce contexte exceptionnel.

3. Fournir un soutien à la communauté locale face à l’adversité :

Le groupe SAH a répondu à l’appel du ministère de la Santé pour la collecte de fonds avec une contribution de 200 mille dinars au profit du fonds de solidarité 1818.

Il a mis à disposition à titre gracieux 80.000 litres d’eau de Javel, désinfectants et autres produits de détergent en faveur des structures de santé publique.

Des mesures ont été prises pour soutenir les efforts déployés pour la communauté locale. Le groupe SAH s’est engagé à améliorer la vie quotidienne de 400 familles de ceux qui sont dans le besoin en partenariat avec les supermarchés Aziza et a fourni plus de 50 mille dinars en faveur des organisations de santé et des comités de solidarité ainsi que des autorités locales dans les gouvernorats de Zaghouan et Béja.