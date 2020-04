Le ministère des Affaires étrangères a démenti, dimanche, les informations ayant circulé à propos d’un éventuel détournement d’une commande d’équipements médicaux en provenance de Chine.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que l’annulation du vol Tunisair qui devait acheminer ces équipements de la Chine vers la Tunisie, intervient en raison de procédures administratives n’ayant absolument rien à voir avec un pays ou une entité étrangère.

Le ministère a expliqué que l’ambassade de Tunis à Pékin, est en train de suivre les procédures de livraison de ces équipements avec les autorités chinoises, lesquels équipements arriveront le plus tôt possible en Tunisie et dans les meilleures conditions, précise la même source.