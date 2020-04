Le président slovène de l’Union européenne de football (UEFA), Alexander Ceferin, a fixé le mois d’août prochain au plus tard comme date limite pour terminer la Ligue des champions et l’Europa League, suspendues en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

“Juillet et août me paraissent être une période favorable pour achever nos compétitions européennes. En revanche, finir ces deux compétitions en septembre et en octobre serait indéniablement trop tard”, a indiqué le patron de l’UEFA dans une interview via Skype accordée samedi soir à la chaîne publique allemande ZDF.

Plusieurs pays européens, particulièrement l’Italie, l’Espagne et la France, ont été sensiblement touchés par le Covid-19, poussant l’UEFA à suspendre jusqu’à nouvel ordre ses deux compétitions.

“Des matches à huis clos ou avec des supporters, ce n’est pas du tout la même chose, mais c’est toujours mieux à huis clos et devant la télévision que rien du tout. C’est ce que veulent les gens, cela leur apporterait dans cette période compliquée une énergie positive”, a-t-il ajouté.

Le successeur de Michel Platini à la tête de l’UEFA est également revenu sur le projet de la Fédération belge de mettre définitivement fin à son championnat, émettant des critiques virulentes.

“La solidarité, ce n’est pas prendre une décision sans se concerter avec les autres. On ne peut pas réclamer de l’aide et ensuite décider soi-même comme cela nous arrange. Je dois avouer que les Belges et certains autres qui songent à la même issue risquent de ne pas pouvoir prendre part aux Coupes européennes la saison prochaine”, a-t-il averti.

Ceferin a achevé son intervention en évoquant les formats sur lesquels travaille l’UEFA afin d’aller au bout des compétitions continentales : “Un seul match pour les quarts et les demi-finales, c’est une possibilité et ce, sur terrain neutre. Organiser un +Final four+ ou un +Final eight+ ne constitue pour le moment ni plus ni moins qu’une option. Si les politiques nous empêchent de rejouer, nous n’aurons pas d’autre choix que de mettre un terme à cette saison”.