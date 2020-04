Engagement, responsabilité, fraternité et solidarité humaine. C’est partant de ces nobles sentiments que le Syndicat de la BNA a fait appel à l’ensemble du personnel de la banque pour une campagne de collecte de dons au profit du fonds national 1818 afin de contribuer aux efforts de l’Etat dans sa lutte contre la pandémie Covid-19.

Leurs efforts ont porté leurs fruits ; ils ont été plus de 2600 employés à réussir la gageure de réunir la somme de 500 mille dinars, qui sera versée au fonds 1818. Cet élan social et cet engagement syndical pour soutenir une cause majeure envers l’ensemble de la population, reflètent la portée de la culture de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise inculquée au sein des structures de la BNA.

Une culture qui n’a fait que, renforcer la conviction de tous quant à la nécessité de répondre à l’appel de la nation, à chaque fois que le besoin s’en ressent.

La solidarité et la générosité sont des valeurs qui prouvent indiscutablement que seuls, on ne peut rien faire mais qu’ensemble, on peut faire beaucoup.