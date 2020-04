Après avoir indiqué dans un précédent article que l’industrie du tourisme va se relancer, j’explique cette fois comment préparer cette reprise, et les étapes à suivre.

Par Afif Kchouk

La première des choses à faire est de mettre au point un plan de lutte contre le coronavirus, à l’instar de celui appliqué contre le terrorisme ; la même stratégie où le mot terrorisme sera remplacé par celui de « COVID-19 ».

La première étape est de mettre au point un «Manuel de Procédures Sanitaires Touristiques» qui inclut les postes frontières terrestres, portuaires et aéroportuaires, les agences de voyages et de location de voitures, les hôtels et restaurants : les endroits où va un touriste.

La deuxième étape concerne la mise au point du produit: son équipement en matériel médical (thermomètres infra rouges, masques…), recrutement de personnel de santé (infirmiers, médecins), établissement de conventions avec des hôpitaux et cliniques…

La troisième étape est la formation du personnel (comme il est fait pour les premiers secours): préparation psychologique, précautions à prendre, nettoyage et désinfection, relations avec les clients… Il s’agit pour les employés d’adopter un nouveau comportement.

Une fois ce « Manuel de Procédures Sanitaires Touristiques » mis en place, il importe de communiquer largement là-dessus, pour rassurer le touriste sur sa santé, le tranquilliser sur la destination et l’assurer qu’il passera un agréable séjour et de bonnes vacances.

Sur le plan de la commercialisation, la reprise commencera par les deux marchés : local et algérien, disponibles et qui se déplacent par la route ; en attendant le retour du transport aérien et des tours opérateurs; et à savoir comment va se comporter le touriste européen.

