D’après Dragon Trail Interactive, l’agence chinoise de marketing digital, spécialisée dans le tourisme, la reprise des voyages pour les touristes chinois est prévue pour le mois de juin.

Plusieurs experts européens partagent ce même avis pour les marchés européens et espèrent que l’industrie touristique et de voyages reprendra, à partit de juin, lentement mais surement.

De leur côté, les tours opérateurs, agents de voyages et compagnies aériennes se préparent à ce même scénario pour le mois de juin aussi.

En effet, quoiqu’il en soit, le voyageur touriste va encore avoir peur et ne voudrait pas aller loin de chez lui, sauf pour des motifs professionnels. Il faut, donc, commencer, déjà, par le remettre en confiance, le rassurer sur sa santé ; surtout dans la destination où il va se rendre.

D’ici juin, c’est-à-dire dans deux mois, le coronavirus ne sera, vraisemblablement, pas totalement éradiqué ; mais les médecins et scientifiques espèrent que, d’ici deux mois, ses effets seront diminués ; ce qui permettra aux habitants de la planète de reprendre une vie normale, en prenant quelques précautions.

Certes, aujourd’hui et durant toute cette semaine, les chefs d’entreprise ont d’autres urgences et priorités : les salaires, le chômage technique, les déclarations d’impôts et de CNSS, les échéances bancaires et de leasing…

Mais la solution de ces problèmes se trouve, en grande partie, dans la reprise de l’activité qu’il faut imaginer, prévoir, planifier et préparer ; et dès maintenant ; car juin, c’est demain.

Afif KCHOUK