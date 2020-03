Dans le cadre de la lutte et la prévention du coronavirus, la Banque Tuniso-Libyenne, BTL, rassure tous ses clients et partenaires sur la bonne continuité de ses services et traitement des opérations à travers son PCA (plan de continuité d’activité ) bien adopté et maîtrisé. Par ailleurs, elle informe que toutes les mesures pour renforcer la sécurité sanitaire sont mises en place en vue de permettre à la clientèle d’effectuer sereinement leurs différentes opérations dans de bonnes conditions d’hygiène.

En cette phase de confinement, la BTL rappelle à son aimable clientèle, pour éviter tout déplacement, la mise à disposition de son application mobile BTLNET afin de faciliter le quotidien de ses clients pour effectuer des opérations courantes et ainsi assurer leur sécurité. Toutes les équipes des agences BTL vous accompagnent du Lundi au Vendredi, de 8H15 à 12H45, afin d’alléger toutes les contraintes de sa clientèle pendant cette période difficile et restent disponibles par email et par téléphone : http://www.btl.com. tn/nos-agences. L’ensemble des collaborateurs de la BTL sont également mobilisés afin de répondre aux besoins des clients à travers le télétravail.

Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, la BTL, fidèle à sa politique d’accompagnement clients, prend toutes les mesures nécessaires afin de subvenir au mieux aux besoins de ses clients et de ses partenaires.

La santé et la protection de ses clients, partenaires et collaborateurs restent la principale priorité de la BTL.