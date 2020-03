A la demande du Conseil du Marché Financier et suite à la publication de l’avis d’ouverture de l’OPA sur les actions de la société « TUNISIE VALEURS », la cotation des actions « TUNISIE VALEURS » sera suspendue durant les séances de Bourse du 24 mars 2020 et du 25 mars 2020 et reprendra à partir du 26 mars 2020.