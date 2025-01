“Une adoption précoce des cryptomonnaies pourrait améliorer l’efficacité des transactions, réduire les coûts et améliorer l’inclusion financière en Tunisie”, selon la “Revue de recherches” publiée par l’intermédiaire en bourse, “Tunisie Valeurs” au mois de décembre 2024.

“Les cryptomonnaies ont le potentiel de révolutionner les économies, en offrant la décentralisation et la flexibilité financière”, souligne l’intermédiaire en bourse, relevant qu'”en tirant des leçons des succès d’autres pays, la Tunisie pourrait développer des stratégies adaptées, notamment des initiatives gouvernementales favorables, une collaboration avec le secteur privé et des campagnes de sensibilisation du public”.

Et de constater que “la Tunisie semble prudente dans l’adoption de ces nouvelles technologies, citant des préoccupations et des incertitudes. Alors que de nombreux pays bénéficient de l’adoption des cryptomonnaies, l’approche de la Tunisie semble plus réservée”.

L’adoption des cryptomonnaies pourrait être un levier important pour l’inclusion financière en Tunisie.



“Le pays évalue les avantages potentiels par rapport aux préoccupations persistantes, telles que la volatilité des prix, la sécurité, la réglementation et la protection des investisseurs. Cette attitude prudente peut être interprétée comme un comportement économique avisé, mais elle risque, également, de manquer des opportunités de croissance et d’innovation”.

“Selon la ministre des Finances, le projet du nouveau code des changes, paru en mars 2024 et qui sera soumis à l’approbation du parlement, encadre, pour la première fois en Tunisie, la régulation des cryptomonnaies. La ministre a affirmé que les dispositions de ce projet autorisent les citoyens tunisiens à détenir et à échanger des cryptomonnaies, qui représentent une forme de monnaie virtuelle. Toutefois, cette activité est soumise à une autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et assortie d’un seuil financier important défini dans les textes réglementaires à venir, lesquels seront établis après l’approbation du nouveau code des changes. De plus, il est essentiel de procéder à la conversion des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire”, a indiqué le document de “Tunisie Valeurs.

COMMENT RÉDUIRE LA FORTE VOLATILITÉ DES CRYPTOMONNAIES ?

La forte volatilité des cryptomonnaies est une caractéristique bien connue de ce marché financier émergent. Cette volatilité peut être à la fois une opportunité de profit et un risque significatif pour les investisseurs. “La jeunesse du marché, le manque de régulation et l’actualité en général sont des facteurs significatifs qui influent sur la volatilité des cryptomonnaies», lesquels peuvent avoir un impact significatif sur les prix des cryptomonnaies, créant ainsi une volatilité accrue.

La prudence est de mise, mais il ne faut pas laisser passer les opportunités d’innovation.



À cet égard, à l’approche de la période préélectorale aux États-Unis en 2024, le cours du Bitcoin a atteint des sommets inédits, franchissant la barre des 70 000 dollars américains à la fin d’octobre 2024, un nouveau record depuis mars de la même année. Les investisseurs ont massivement accumulé des actifs liés au Bitcoin, misant sur une victoire de Donald Trump. Ce dernier s’est engagé, lors de la conférence mondiale du Bitcoin en juillet 2024, à transformer les États-Unis en « capitale mondiale du Bitcoin » et à en faire une superpuissance économique.

Les stratégies d’atténuation des risques pour les investisseurs

L’atténuation des risques pour les investisseurs passe par la diversification du portefeuille qui peut aider à réduire l’exposition aux risques spécifiques à une classe d’actifs, y compris la volatilité des cryptomonnaies. Il s’agit, aussi, d’utiliser “les ordres stop-loss”, pour “limiter les pertes en fixant un prix auquel une position sera automatiquement vendue si le prix chute en-dessous d’un certain seuil”.

La Tunisie doit trouver le juste milieu entre sécurité et innovation dans le domaine des cryptomonnaies.



“Tunisie Valeurs” recommande de procéder à “une analyse approfondie des fondamentaux des cryptomonnaies qui peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées, en se concentrant sur des projets technologiques solides avec un réel potentiel à long terme”. Mais, également, d’utiliser l’analyse technique qui peut aider les investisseurs à identifier les tendances et les points d’entrée et de sortie potentiels sur le marché des cryptomonnaies, les aidant ainsi à naviguer dans la volatilité. Et ce tout “en surveillant de près l’évolution des réglementations» .

“Une approche réfléchie et adaptative est nécessaire pour tirer parti des opportunités, tout en minimisant les risques dans ce marché dynamique des cryptomonnaies”, précise l’intermédiaire en Bourse.

En bref ———————————