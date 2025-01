«MAC SA» a occupé la première place du classement des intermédiaires en bourse en termes de capitaux traités, avec un total de plus de 2 047 millions de dinars et une part de marché de 27,86% au cours de l’année 2024, selon les statistiques publiées, vendredi, par la Bourse de Tunis.

L’intermédiaire en bourse «Tunisie Valeurs» arrive en seconde position avec un total de capitaux traités de plus de 1800 millions de dinars et une part de marché de 24,5%. Elle est suivie par « Maxula Bourse » qui a traité des titres atteignant 927,3 millions de dinars, soit une part de marché de 12,6%.

Quant à Attijari Intermédiation et Amen Invest, ils ont occupé respectivement la quatrième et la cinquième place, avec des volumes de transactions de 485,5 millions de dinars (6,6%) et 391,4 millions de dinars (5,3%).