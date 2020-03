Le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh a appelé, vendredi, lors d’une réunion avec les présidents et les représentants de partis politiques à la nécessité de faire prévaloir l’intérêt suprême du pays et à se focaliser sur les mêmes objectifs dans la perspective de prendre les bonnes décisions pour relever le défi de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19).

Selon un communiqué de la présidence du Gouvernement, Fakhfakh a estimé que cette conjoncture est exceptionnelle, soulignant l’impératif de resserrer les rangs et d’unifier les positions et de faire preuve, plus que jamais, de la plus haute responsabilité.

“Cela est nécessaire pour éradiquer cette pandémie”, a-t-il souligné.

Des partis politiques ont publié des déclarations dans lesquelles ils insistent sur l’impératif d’appliquer les mesures sanitaires et administratives prises pour lutter contre la prolifération du virus et d’œuvrer à les durcir comme dans la majorité des pays touchés par cette pandémie.

Le ministère de la Santé a annoncé, ce vendredi, que le nombre des cas de contamination par le Covid-19 est passé à 54.