Le club londonien de Leyton Orient, pensionnaire de League Two (D4 anglaise) a lancé un tournoi du jeu vidéo FIFA, dénommé UltimateQuaranTeam, pour trouver une occupation pendant la mise en quarantaine de la plupart des formations européennes de football, a rapporté mardi la presse locale.

L’appel aux candidatures de Leyton Orient a été accepté par 127 formations européennes qui y ont répondu en engageant chacune un de leurs joueurs ou supporters.

Parmi les clubs qui ont confirmé leur participation, se trouvent de nombreuse équipes de Premier League anglaise (Manchester City, Newcastle, Watford, West Ham entre autres).

Le tirage au sort doit avoir lieu ce mercredi 18 mars 2020.

Il est à rappeler qu’en raison de la pandémie de coronavirus, tous les championnats européens majeurs sont interrompus, de même que la Ligue des champions et de la Ligue Europa, suspendues au stade des 8es de finale, en plus des mesures de confinement et des fermetures de frontières qui se multiplient de jour en jour.