#PlayApartTogether -“Jouer Séparément Ensemble” en françasi, c’est l’opération lancée par des éditeurs de jeux vidéo pour combattre la pandémie coronavirus. En quelque sorte, il s’agit d’une initiative visant à “inviter les personnes à jouer ensemble virtuellement et ainsi les encourager à rester confinés”. C’est plutôt un “susstitut” au confinement que certains pays ont du mal à faire respecter par leurs population.

Cependant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande donc aux différents pays d’adopter les jeux vidéos, rapportent plusieurs médias.

Cité dans un article du site hiket.fr, Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard (qui a lancé cette idée) explique: “il n’a jamais été aussi essentiel de s’assurer que les gens restent connectés en toute sécurité… Les jeux vidéo sont la plateforme parfaite pour connecter les gens”. Bien évidemment, “il se félicite de participer à une initiative aussi nécessaire”, rapport hitek.fr.

Activision compte sur “son nouveau jeu en ligne Call of Duty : Warzone qui a déjà attiré plus de 10 millions de joueurs depuis le 10 mars dernier”.

Mais comme il s’agit d’un marché “juteux”, d’autres éditeurs ont déjà pointé de leur nez. C’est le cas de Riot Games, éditeur de League of Legends, où “on compare le Covid-19 à un boss de jeu vidéo”. Son PDG, Nicolo Laurent, appelle les joueurs à rester “physiquement séparés pour aider à aplanir la courbe…”.

Toujours selon notre source, “plusieurs studios et éditeurs ont même annoncé des récompenses et la mise à disposition gratuite de certains jeux pour inviter les joueurs à jouer et, donc, à rester chez eux. C’est le cas d’Ubisoft ou encore Crystal Dynamics”.

D’ailleurs, l’OMS, en attendant de trouver le vaccin “sauveur” de l’humanité, a apporté son soutien à ces initiatives “… qui a salué cette opération visant à pousser les gamers du monde entier à respecter les consignes de confinement”.

Belle revanche…

En effet, Ray Chambers, haut responsable de l’OMS a déclaré que “l’audience mondiale des entreprises de jeux vidéo est un véritable atout pour faire passer le message de prévention dans la lutte contre le coronavirus. Il encourage d’ailleurs tout le monde à participer à #PlayApartTogether et milite pour davantage de distanciation sociale ainsi que d’autres mesures pour aplanir la courbe et sauver des vies”.

Il faut bien reconnaître que pour les acteurs et éditeurs des jeux vidéos, c’est appel de l’OMS est une véritable revanche. En effet, en 2018, l’OMS avait affirmé que “l’adduction aux jeux vidéo est une maladie mentale”.