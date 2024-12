L’espace de créativité et d’arts numériques “Makan” au Centre Fadhel Ben Achour pour la culture et l’art à la Marsa, accueillera les 7 et 8 décembre 2024, l’événement D-Clickathon, organisé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en partenariat avec plusieurs acteurs locaux et internationaux.

Cet événement ambitionne de renforcer les compétences des jeunes dans les secteurs des jeux vidéo et de l’intelligence artificielle, tout en favorisant l’utilisation de la langue française dans un contexte professionnel.

Placé sous le signe “Innover, collaborer, créer” , le programme D-Clickathon vise à soutenir l’emploi des jeunes et à promouvoir l’innovation en utilisant les technologies de pointe, tout en mettant l’accent sur l’exploitation de l’intelligence artificielle pour le développement des compétences linguistiques et professionnelles.

Les participants auront l’opportunité de prendre part à des ateliers collaboratifs intensifs, où ils créeront, en 24 heures, des prototypes innovants axés sur la langue française à travers les jeux vidéo. Au programme figurent également des conférences thématiques animées par des experts du secteur, traitant des tendances actuelles en jeux vidéo et en intelligence artificielle.

Les sessions de mentorat permettront aux jeunes talents de bénéficier des conseils d’experts pour nourrir leur créativité et affiner leurs projets.

Organisé en partenariat avec l’Association Tunisienne des Technologies Créatives (CreaTec), le Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique (TICDCE), DigiArt Living Lab, l’Ecole d’art et de technologies Netinfo, la Délégation générale de la Wallonie-Bruxelles et le Pôle des Etudiants Entrepreneurs de l’Université de Tunis (PEEUT), l’événement marquera le lancement du programme “Unreal Engine 4 Women”, une initiative visant à encourager les femmes à développer leurs compétences en conception de jeux vidéo, un secteur encore trop peu représenté par les femmes.

Les projets innovants réalisés pendant le D-Clickathon seront soumis à l’évaluation d’un jury composé de professionnels du secteur, qui récompensera les meilleures réalisations. Cette rencontre représente une occasion pour les jeunes passionnés de technologie, de jeux vidéo et d’intelligence artificielle de se former, d’échanger, de développer des projets créatifs qui façonneront le futur de ces industries, de découvrir de nouvelles perspectives et de rejoindre un réseau de talents innovants.