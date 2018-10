“POLYSMART”, une startup tunisienne spécialisée dans le développement des jeux vidéo, a récemment obtenu une autorisation exceptionnelle de la Banque centrale de Tunisie pour transférer les fonds nécessaires à l’ouverture d’une filiale à Lyon (France).

C’est ce qu’a affirmé son fondateur, Haronn Bouchrit. “Notre entreprise, qui emploie actuellement 30 ingénieurs et jeunes artistes, a obtenu cette autorisation qui nous permettra de développer notre activité à Lyon, a-t-il précisé, en marge de la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à cette jeune entreprise tunisienne implantée à La Marsa.

“12 spécialistes français dans le domaine du développement des jeux vidéo seront recrutés par notre entreprise”, a-t-il encore indiqué.

Le directeur de l’Agence française de développement (AFD) en Tunisie, Gilles Chausse, a, pour sa part, affirmé que la visite du chef de la diplomatie française à cette startup tunisienne reflète l’appui de cette institution aux incubateurs privés et publics.

Il a rappelé que trois conventions d’une valeur totale de 49 millions d’euros ont été signées par la Tunisie et la France, dont celle signée entre la Caisse des Dépôts et Consignations Tunisienne (CDC) et l’AFD, d’un montant de 5 millions d’euros.

L’objectif de cette convention est de promouvoir et d’accompagner des initiatives entrepreneuriales qui participent à la lutte contre le chômage des jeunes et à la dynamisation de l’entrepreneuriat, notamment social et féminin, a-t-il encore fait savoir.