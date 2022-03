Une compétition régionale autour de la programmation et la conception des jeux vidéo et les sites électroniques sera organisée le 24 mars 2022 dans le complexe sportif de Ben Arous.

Organisée par la maison des jeunes de Mégrine supérieur et l’association “des sciences et technologies Ben Arous”, 250 jeunes participeront à cette compétition régionale.

Les participants ont été sélectionnés durant une période de formation qui a duré plus de 3 mois dans les différents maisons de jeunesse du gouvernorat de Ben Arous, a fait savoir la coordinatrice de la manifestation, Sonia Toumi, précisant que trois prix seront décernés aux meilleurs programmateurs.

Cette manifestation autour de la programmation et la conception des jeux vidéo a pour objectif de renforcer les compétences des jeunes passionnés par les nouvelles technologies et le sport électronique en plus de créer des clubs de programmation dans les différents maisons de jeunes a ajouté Toumi.