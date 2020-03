Al Karama Holding, agissant pour le compte de l’Etat Tunisien (le «Cédant»), envisage de procéder, sur Appel d’Offres, à la cession des participations publiques directes représentant 100% du capital de la société ARCHEVECHE SA.

L’ARCHEVECHE SA est une société anonyme créée en 2007. Son capital s’élève à 900 000 DT pour 90 000 actions. La société a pour objet principal (i) la création d’un centre culturel et de loisirs (ii) une salle de sport (iii) un salon de coiffure et (iv) thalassothérapie. Elle dispose d’un terrain de 2 000 m2 faisant l’objet d’une concession d’une durée de 60 ans sur lequel elle a construit un centre de Spa comprenant une piscine couverte, un hammam, des salles de massages, d’esthétique et de sport.

La société est implantée au Parc de Sidi Bou Saïd.