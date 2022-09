Al Karama Holding, société chargée de la gestion des entreprises confisquées, a lancé, mardi 27 septembre 2022, un appel à manifestations d’intérêt pour la cession des participations publiques directes représentant 13,28% du capital de la société Med Telecom.

Med Telecom est une société à responsabilité limitée créée en 2003. Son capital s’élève à 3 633 700 D, réparti en 36 337 parts sociales.

La Société a pour objet principal la production et la diffusion audio-visuelle et les services liés aux médias, et exploite la licence radio Mosaïque FM.

Cet appel s’adresse aux investisseurs de nationalité tunisienne ou étrangère désirant participer à ce processus. Les investisseurs concernés pourront être soit une personne physique ou morale agissant seule ou un consortium dirigé par un chef de file.

Les investisseurs intéressés sont appelés à retirer, à partir du 27 septembre 2022, au siège de Al Karama Holding, un dossier de pré-qualification qui définit le processus et les critères de pré-qualification.

Le retrait est conditionné par la remise d’un engagement de confidentialité dûment signé et rempli par le représentant légal de l’investisseur intéressé téléchargeable sur www.alkaramaholding.com