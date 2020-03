Le Système des Nations Unies en Tunisie célèbre la journée internationale des femmes avec une fierté des acquis des femmes dans le monde et en particulier celle des Tunisiennes et Tunisiens.

Dans un communiqué rendu public par le bureau des Nations Unies en Tunisie à l’occasion de la célébration, le 08 mars, de la journée internationale des femmes, l’ONU rappelle le long trajet parcouru par l’ensemble des acteurs de la démocratie ou l’Etat Tunisien n’a cessé de renouveler ses engagements en matière de lutte contre les discriminations et pour la promotion des droits des femmes.

Le cadre légal dont se réjouit aujourd’hui les femmes et les petites filles à travers la nouvelle constitution et la promulgation des lois, spécifiquement la Loi organique n° 58 relative à l’élimination des violences faites des femmes, est le fruit des efforts conjugués entre la classe politique, la société civile et les citoyens, souligne le communiqué.

Ce cadre légal est en concordance avec les engagements internationaux du pays. Durant 2019, la Tunisie a fini l’élaboration de son Plan d’Action National de la Résolution 1325, en allant de l’avant dans les résolutions du conseil de sécurité, où elle siège autant que membre depuis quelques mois. Il demeure important d’œuvrer pour que ces lois deviennent une réalité pour l’ensemble de la société, rappelle la même source.

En Tunisie, la loi électorale a permis d’avoir 36% de femmes au parlement en 2014. Ce chiffre a remarquablement régressé en 2019 face à l’absence de l’application de la parité horizontale durant les dernières élections législatives. Les femmes ne représentent plus que 22% des élu-e-s à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Au niveau local, grâce à la parité verticale et horizontale, les femmes représentent 47% des conseiller-e-s. Toutefois, elles ne sont que 19,5% à occuper la fonction de maire. Cela n’est que le résultat de plusieurs facteurs structurels.

Nous nous sommes engagés avec la Tunisie à défier ces facteurs, ” nous permettrons aux femmes d’influer les décisions qui concernent leur avenir. La Génération Egalité aborde les questions qui intéressent les femmes de toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgées, mais se concentre avant tout sur les jeunes femmes et les filles ” ainsi confirma la Directrice Exécutive des Nations Unies des Femmes.

La même source rappelle le rôle joué par les femmes dans cette transition démocratique, qui ne cesse d’impressionner le monde et de confirmer la détermination de l’ONU à soutenir les initiatives et les reformes visant à prévenir les violences, à créer une cohésion sociale basée sur les droits humains et favorisant l’accès aux services pour l’épanouissement de toutes et tous.