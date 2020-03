L’île de Djerba, aux plages paradisiaques et aux villes blanches, abritera la prochaine édition du Salon International de l’aéronautique et de la défense, prévue du 9 au 14 mars 2022, ainsi que toutes les éditions suivantes, à un rythme biennal, pendant une période de 10 ans, a rapporté la correspondante de l’Agence TAP à Medenine.

Ce salon, organisé pour la première fois en Tunisie, à Djerba (gouvernorat de Medenine), du 4 au 8 mars 2020, a pris fin, dimanche.

“Les organisateurs ont fixé leur choix sur Djerba pour abriter la prochaine édition, ce qui témoigne de la véritable réussite de cette édition, laquelle a permis d’inscrire le nom de l’île, sur l’agenda des foires internationales de l’aéronautique. Les conditions de sécurité, l’infrastructure adéquate et la bonne organisation, sont parmi les motifs ayant encouragé les exposants à renouveler leur confiance en cette destination”, a déclaré à l’Agence TAP, Islam Louati, représentant de l’entreprise “IADE TUNISIA 2020”, organisatrice du Salon.

Des personnalités et des délégations de plus de 40 pays et près de 100 exposants africains, européens et américains, ont pris part à l’édition 2020, du salon, qui a eu lieu à l’aéroport international de Djerba-Zarzis.

Une centaine d’aéronefs des plus grands opérateurs du domaine ont été présentés, à ce salon, dans des configurations statiques et dynamiques, ainsi que le premier drone “made in Tunisia”.

La Tunisie œuvre, ces dernières années, à se positionner en hub régional et international pour les grands constructeurs aéronautiques. Les activités de l’industrie aéronautique nationale couvrent tous les métiers dédiés à l’aéronautique, dont les services de conception et d’ingénierie, la maintenance aéronautique, le décolletage et l’usinage de haute précision, le câblage aéronautique, la fabrication d’aérostructures, le traitement de surface et le composite.

La filière compte, aujourd’hui, près de 80 entreprises employant près de 13 000 salariés et développe de plus en plus des activités de haute valeur ajoutée, selon l’Agence de promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).