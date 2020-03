Plusieurs bourses à travers le monde, ont participé dimanche à la célébration de la journée mondiale de la femme (8 mars de chaque année), en sonnant la cloche des transactions pour l’égalité des sexes, en soutien à l’initiative “Sonner la cloche pour l’égalité des sexes”, inscrite dans le cadre de l’Initiative des Nations Unies pour les marchés financiers durables.

Cette initiative internationale qui se répète pour la cinquième année consécutive vise à autonomiser la femme dans le secteur des marchés financiers, en exprimant l’importance de l’égalité entre les deux sexes dans les différents secteurs du marché financier et à renforcer la présence des femmes dans les hauts postes administratifs.

Il convient de rappeler que 65 marchés financiers ont participé à cette initiative internationale en 2018, selon le site électronique de l’initiative des Nations Unies des marchés financiers durables.

La même initiative a pour but de contribuer à réaliser le cinquième objectif des objectifs du développement durable (ODD) concernant l’égalité des sexes et l’éradication de la discrimination contre les femmes et les filles dans les quatre coins du monde.

La Bourse des Valeurs Immobilières de Tunis (BVMT) est membre de l’Initiative des Nations Unies des marchés financiers durables ainsi qu’à d’autres marchés financiers à travers le monde et des grandes institutions financières qui soutiennent cette initiative, comme la Société du Financement International (SFI) et l’Union Internationale des Bourses, l’une des membres de l’initiative des bourses durables.

La Bourse de Tunis a entamé l’application d’une stratégie triennale visant à améliorer l’accès des femmes aux postes de décision dans les entreprises cotées, a déclaré Bilel Sahnoun, directeur général de la Bourse de Tunis, lors d’une rencontre organisée le 8 mars 2019, par la Bourse de Tunis conjointement avec la Commission de la condition de la femme de l’ONU et la Société financière internationale (SFI).

La définition de cette stratégie s’est imposée au vu des “résultats choquants” de la première enquête menée par la Bourse de Tunis sur “la responsabilité sociétale des entreprises cotées à la bourse de Tunis et le niveau de représentativité des femmes dans les postes de décision”.

L’étude en question a révélé que la composante féminine est pratiquement absente des postes de décision des sociétés cotées à la bourse de Tunis qui sont au nombre de 82, indiquant que le nombre de conseils d’administration présidés par des femmes ne dépassent pas 6 conseils, tandis que 2 femmes seulement occupent la position de directrices générales au sein de ces sociétés.

L’étude a ajouté que sur les 27 entreprises financières cotées en bourse, les femmes n’occupent que 33 des 280 sièges des conseils d’administration de ces sociétés.

La faiblesse de la présence des femmes aux postes de décision ne se limite pas à la Tunisie, mais concerne, aussi, la région de l’Afrique du Nord où le nombre des femmes fonctionnaires est 20% moindre que celui des hommes, a estimé Hela Skhiri, chargée du “Programme National-ONU Femmes-Tunisie.

Il convient de noter que la BVMT arrête son activité chaque samedi et dimanche à l’instar de plusieurs marchés financiers internationaux, alors que certaines bourses arabes arrêtent leur travail chaque vendredi.