“La première tranche du projet d’aération de la station d’assainissement à Sfax Sud, sera mise en service le 15 avril 2020, en attendant l’entrée en exploitation de la deuxième et de la troisième tranche avant l’été prochain”, a déclaré samedi, aux médias, le ministre de l’Environnement.

Son département ministériel s’engage à soutenir les efforts consentis dans ce domaine par l’Agence de la Protection et l’Aménagement du Littoral (APAL) en collaboration avec la municipalité et le gouvernorat de Sfax ainsi que les associations environnementales, pour le réaménagement de la région ” Casino “, en nettoyant toute la région et en aménageant une corniche tout au long de la plage du ” Casino “, moyennant 200 mille dinars.

Le ministre a ajouté, en ce qui concerne la décharge contrôlée de Kena (délégation de Aguerb), que l’Agence Nationale de la Gestion des déchets (ANGED) mettra fin à l’exploitation de cette décharge à l’horizon 2022 et que le projet alternatif sera sous forme d’une entreprise industrielle “amie de l’environnement et conforme aux normes internationales” selon ses propos.

A cet égard, une réunion de travail se tiendra la semaine prochaine, au siège du gouvernorat de Sfax, à laquelle prendront part toutes les parties concernées à l’effet de choisir le site adéquat destiné à abriter le projet alternatif de la décharge contrôlée à Kena.

Lors d’une réunion de travail tenue, le 21 février 2020, à Sfax, le directeur général de l’ANGED, Hédi Bouaoun, avait affirmé que l’unité de traitement et de valorisation des déchets qui sera créée en tant que projet alternatif à la décharge contrôlée à Kena, n’est pas une simple décharge pour les déchets, précisant qu’Il s’agit plutôt d’une usine comprenant d’un ensemble des techniques de traitement et de valorisation des déchets.

Des activistes de la société civile et des citoyens issus de la région de Aguerb ont exprimé leur refus la fixation de la date de 2022, pour la fermeture de la décharge de Kena se référant à une décision judiciaire émanant du tribunal de première instance en juillet 2019 qui stipule l’arrêt immédiat de l’exploitation de la décharge de Kena, vu les risques qu’elle représente pour la santé des citoyens et leurs droits à un environnement sain.