La situation socioéconomique au gouvernorat de Tataouine et l’application de l’accord d’El Kamour, en particulier le point lié au recrutement de demandeurs d’emploi, ont fait l’objet de l’entretien qu’a eu mardi 3 mars au palais du Bardo le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, avec le maire de Tataouine, Boubaker Souid.

Ghannouchi s’est informé, à cette occasion, de l’avancement du projet Nawara ainsi que des autres projets programmés dans la région.

L’entretien a permis également d’évoquer les problèmes qui entravent la promulgation de la loi sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), selon un communiqué de l’ARP.

Le président du parlement a souligné la nécessité de consacrer une partie des revenus pour booster le développement dans les régions créatrices de richesse, encourager la création des entreprises et promouvoir les initiatives menées par les jeunes, et ce dans le cadre du renforcement du pouvoir local et la consécration de la décentralisation, ajoute le communiqué.