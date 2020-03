Le Conseil d’Affaires russo-tunisien vient de lancer la plateforme de trading et d’exportation électronique gratuite russo-tunisienne dénommée “B2B-RTBC”, pour les entreprises tunisiennes et russes, rapporte le CEPEX sur son site web.

“B2B-RTBC est une plateforme de vente à l’exportation électronique -un outil de trading qui permettra aux fournisseurs tunisiens et russes de biens et de services d’élargir leurs frontières, d’exporter leurs produits à l’étranger, d’atteindre de nouveaux marchés, de trouver un partenaire commercial fiable, d’augmenter les ventes et d’attirer de nouveaux clients”, explique le CEPEX.

S’inscrire à B2B-RTBC permettra aussi aux exportateurs tunisiens vers le marché russe “d’établir des contacts directs avec les entreprises russes et de créer leurs propres profils avec une liste de produits manufacturés. Lesquels profils seront accessibles aux clients russes”, précise le CEPEX.

Les entreprises intéressées peuvent s’inscrire sur la plateforme de vente électronique russo-tunisienne B2B-RTBC : http://cabinet.rus-tunis.com/