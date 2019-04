Une délégation de chefs d’entreprise russes est attendue les 25 et 26 avril 2019 à Tunis, pour assister au Forum d’affaires tuniso-russe, organisé dans le cadre de la septième réunion de la Commission intergouvernementale sur le commerce et la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays.

Les hommes d’affaires russes représentent des entreprises spécialisées notamment dans la production d’équipements agricoles, les produits phytopharmaceutiques, l’engrais bio-organiques pour l’amélioration des sols, la production biologique pour l’élevage, l’huile d’élevage, a indiqué, lundi, le Conseil d’affaires Tuniso-russe, organisateur du forum.

A l’ordre du jour de cette rencontre qui vise, d’après la même source, à développer les relations commerciales, économiques, scientifiques et techniques entre les deux pays, une table ronde, des contacts directs entre les businessman des deux pays ainsi que des visites d’affaires dans les parcs industriels, les centres d’innovation et les entreprises.

“Les entreprises russes manifestent un grand intérêt pour la coopération avec la partie tunisienne dans les domaines de l’exportation mutuelle de produits agricoles, de la fourniture d’équipements, de la création de réseaux de distributeurs et de réseaux de services, de l’organisation de la production (entreprises communes) en Tunisie, de la mise en place de projets d’infrastructure et de participation à la mise en œuvre des marchés publics”, a laissé entendre le Conseil d’affaires tuniso-russe.