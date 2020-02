Le coup d’envoi de la “semaine maghrébine de la santé scolaire” au gouvernorat de Manouba a été donné, jeudi, à l’école primaire d’Abou Kacem Chebbi.

Placée sous le thème “enfants et jeunes contre le tabagisme”, cette manifestation est organisée par la direction régionale de la santé en coopération avec le commissariat régional de l’éducation à Manouba, a indiqué Imen Souissi, directrice régionale de la santé à Manouba.

En marge de cette semaine, plusieurs communications seront présentées sur les dangers du tabac et les chiffres du tabagisme en Tunisie ainsi que des actions pédagogiques, éducatives et de sensibilisation seront menées pour faire prendre conscience des dangers du tabac, en plus de la remise des prix aux élèves ayant participé aux concours de dessin et d’expression écrite sur la lutte contre le tabagisme.