L’entreprise pharmaceutique Novo Nordisk Tunisie (NNTU), a obtenu le poste de meilleur lieu de travail certifié pour la deuxième année consécutive. Ce qualification a été accordée par Best place to work, un programme international qui honore les organisations ayant fait preuve des meilleurs standards et d’une grande excellence vis a vis des conditions de travail.

Avec une note moyenne de 94%, les 56 employés conviennent que NNTU offre l’un des environnements de travail les plus stimulants et qui a réussi à créer un environnement de travail unique où chaque employé s’épanouit.

Novo Nordisk, un leader mondial dans le traitement du diabète, avec plus de 90 ans d’innovation et plus de 35 ans de travail en Tunisie.

L’épidémie du Diabète en Tunisie représente un problème de santé publique. Une maladie qui touche plus de 10% des Tunisiens, et les prévisions évoquent un chiffre de 27% à l’horizon 2027, soit plus d’un quart de la population.

Un diabétique Tunisien sur deux n’est pas diagnostiqué, ces données prennent une plus grande dimension.

Le diabète est une condition chronique pouvant déstabiliser la personne diabétique ainsi que son environnement et sa famille. Une condition chronique qui est cependant ” domptable ” avec une prise en charge adéquate.

Les personnes vivantes avec le diabète peuvent jouir d’une vie dynamique et riche grâce à des traitements de pointes, un environnement propice et une prise en charge adaptée selon leurs besoins.