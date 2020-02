La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) vient d’adopter la “Green Bond”, un instrument permettant de financer des projets dans le secteur des énergies renouvelables, a affirmé sa Directrice Générale Adjointe, Nejia Gharbi, lors des 12èmes journées de l’éco-construction, économie d’énergie & innovation, qui se tiennent les 25 et 26 février au Palais des Congrès.

Une ” Green Bond “, ou obligation environnementale, est un emprunt obligatoire (non bancaire) émis par une entreprise, une organisation internationale ou une collectivité locale sur les marchés financiers en vue de financer des projets écologiques.

Nejia Gharbi, cité sur le site web de la caisse, a également, annoncé lors de cette manifestation, que le processus d’accréditation de la caisse des Dépôts et Consignations par le Fond Vert des Nations Unis, est en cours, afin de lui permettra de lever des Fonds pour financer des projets écologiques.

La caisse prévoit également, l’adoption des normes écologiques de respect à l’environnement et d’économies d’énergie dans la construction de son siège et sera ainsi la première institution publique labellisée RSE, a-t-elle déclaré.

Organisées à l’initiative de la société de prestations de services ” Invest Consulting, les journées de l’éco-construction ont pour objectif de promouvoir le concept de la construction et de l’aménagement écologique en Tunisie.

Elles s’adressent principalement aux professionnels de l’immobilier mais est également ouverte aux particuliers et à tous les corps de métiers de la filière du bâtiment durable, fournisseurs, décideurs, prescripteurs, porteurs de projets innovants, Architectes, Bureaux d’études et Prestataires de services.

Près de 3000 visiteurs sont attendus à ces journées avec au programme des conférences notamment, sur l’architecture et l’urbanisation écologique, l’innovation dans les matériaux et les systèmes de construction, le tourisme écologique et la gestion écologique des bâtiments.