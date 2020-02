Quelque 70 exposants, venus de plusieurs gouvernorats, participent à la foire de Gabès qui se poursuit jusqu’au 8 mars prochain.

Divers articles et accessoires de décoration, d’ameublement, de design intérieur, d’artisanat et de rideaux ainsi que des vêtements de prêt-à-porter, des jouets pour enfants et des produits pâtissiers sont exposés à la foire.

Plusieurs exposants ont affirmé, au correspondant de TAP, que la foire connaît une importante affluence des visiteurs attirés par les prix abordables et les réductions opérées.