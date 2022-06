La 38ème édition de la Foire internationale de Gabès a démarré et se poursuivra jusqu’au 4 juillet 2022. Elle est marquée par la participation de 402 exposants de différents secteurs, notamment l’industrie alimentaire, l’artisanat, l’ameublement, le cuir et chaussures, le prêt-à-porter et la parfumerie.

Parmi les faits marquants de cette édition deux stands consacrés aux femmes entrepreneures, d’un stand dédié aux commerçants victimes de l’incendie de Souk Jara ainsi que la participation de 63 artisans venus de 7 gouvernorats du pays.