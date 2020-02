On ne le présente pas. Jean Daniel, fondateur, directeur et éditorialiste de l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur, est décédé dans la soirée de mercredi 19 février 2020 à l’âge de 99 ans.

Et c’est en toute logique que ce soit le journal qu’il a fondé qui annonce son décès, mais sur son site internet. «Le plus prestigieux journaliste français s’est éteint. Il fut à la fois un témoin, un acteur et une conscience de ce monde», écrit la rédaction de l’hebdomadaire.

L’ancien président français, François Hollande souligne : «Jean Daniel était une conscience. Une conscience qui s’est éveillée en Algérie avec la décolonisation à laquelle il a participé par ses écrits et par ses actes, au risque de sa vie».

De son côté, Emmanuel Macron écrit : «La France perd une conscience, de ces hommes qui font l’histoire à la seule force de leur plume». Et de saluer «monument du journalisme, éclaireur de la gauche».

En Tunisie, on se rappellera notamment de ce qu’il disait il n’y a pas si longtemps dans une interview qu’il avait accordée à WMC : «En Tunisie, le terme “Révolution” est surtout employé par des gens qui ne l’ont pas faite».

Ou bien quand il conseillait aux Tunisiens de “préserver cette nouvelle liberté” (WMC).

Tout ceci pour dire que les vrais médias, par cette disparition, ont perdu à la fois une plume, un adepte et un militant.

TB