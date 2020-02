Entre novembre 2019 jusqu’à fin janvier 2020, les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont atteint 63 mille tonnes, soit des recettes de 423 millions de dinars, a affirmé, jeudi 20 février à Tunis, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb.

“Les exportations devraient se poursuivre à un rythme régulier et pourraient dépasser les 250 mille tonnes vers la fin 2020, soit des recettes de de l’ordre de 2,4 milliards de dinars”, a assuré le ministre lors d’un point de presse consacré à l’état d’avancement de la saison oléicole 2019/2020.

Il a, dans le même cadre, précisé que les quantités exportées vers l’Union européenne ont atteint, jusqu’à fin janvier 2020, 5085 mille tonnes.

Et d’ajouter: ” Les indicateurs au titre des trois premiers mois de la saison restent positifs et les exportations d’huile d’olive devraient atteindre leur pic au cours des mois de mars et d’avril (entre 27 mille tonnes et 30 mille tonnes)”.

Pour ce qui est des prix à la production d’huile d’olive, le ministre a estimé qu’ils demeurent tributaires du marché international dominé actuellement par l’Espagne, précisant que les prix de l’huile d’olive extra-vierge dans ce pays ont baissé de 33% par rapport aux cinq dernières années.

Cela est dû, selon lui, à l’augmentation de l’offre à l’échelle mondiale par rapport à la demande, rappelant, à cet égard, que les prix en Tunisie ont été subventionnés pour que ce soit rentable pour les agriculteurs, les exportateurs et les transformateurs d’huile d’olive.