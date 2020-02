Le marché tchèque est considéré comme un marché prometteur pour le tourisme alternatif et saharien, a affirmé, jeudi 13 février à Prague, le ministre tunisien du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture de la 29ème édition du Salon international “Holiday World”, Trabelsi a ajouté que plusieurs tours opérateurs venant d’Europe centrale (Allemagne, Suisse, Autriche, Hongrie et d’autres) participent à ce Salon, ce qui ouvre des perspectives à la promotion de la destination Tunisie, dans ces pays.

L’objectif est d’accroître le nombre des touristes tchèques en Tunisie, de 120 000 en 2019 à 140 000 en 2020.

Il a rappelé les relations historiques qui lient la Tunisie et la Tchéquie, notamment dans le domaine touristique et qui remontent à 30 ans.

Il a affirmé que le touriste tchèque à l’instar des autres touristes en provenance de l’Europe centrale, est fidèle à la destination touristique tunisienne. Il considéré que ce type de touriste est dépensier et privilégie le tourisme saharien et écologique.

Le programme de travail du ministre du Tourisme dans la capitale Tchèque, a comporté plusieurs rencontres avec des responsables tchèques de haut niveau (ministre de la culture et le DG du tourisme), de grands tours opérateurs et nombre d’investisseurs, lesquelles ont porté sur le renforcement des échanges touristiques entre les deux pays, notamment dans les domaines du tourisme cultuel et celui écologique.

Trabelsi a également donné des interviews à nombre des médias tchèques et internationaux, au cours desquelles, il a mis en avant les potentialités du pays : produits touristiques, sites naturels, archéologiques, et islamiques uniques dans leur genre.

Ont participé au stand tunisien à Holiday World, 60 professionnels de l’hôtellerie et des voyages. Le stand comporte des espaces dédiés à l’artisanat, à la compagnie Tunisair et à l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie.