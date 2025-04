Une réunion de travail s’est tenue, samedi, au siège du gouvernorat de Gafsa, sous la supervision du gouverneur de la région, Slim Frouja, et en présence de représentants du ministère du Tourisme. Elle est consacrée aux préparatifs en vue de la tenue de l’événement promotionnel “Gafsa, une destination touristique”, qui aura lieu les 16, 17 et 18 mai prochains.

Le président du comité d’organisation de cet événement, Taoufik Khalfallah a souligné, à l’Agence TAP, que la région de Gafsa regorge de sites culturels, touristiques, historiques et archéologiques capables d’attirer les touristes étrangers. Il est donc essentiel que les efforts de toutes les parties concernées convergent afin valoriser le patrimoine et les ressources de la région.

Ces journées promotionnelles ont pour objectif de faire de la région Gafsa une destination touristique phare et sollicitée, d’autant plus que le gouvernorat dispose d’importants potentiels et atouts en tourisme alternatif (montagne, oasis, agriculture biologique,..) ainsi qu’un riche patrimoine historique, notamment la médina de Gafsa et le site d’Oued El Bey, a-t-il ajouté.

De son côté, le représentant de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Kamel Gayess a rappelé qu’une réunion de travail avait été tenue au ministère du Tourisme, le 28 mars dernier et a abouti à la création d’un comité central composé de représentants du ministère et d’experts pour veiller à la réussite de cet événement.

Il a estimé que ces journées promotionnelles représentent une opportunité pour promouvoir les investissements dans le secteur du tourisme et de l’artisanat dans la région.