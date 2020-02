Le coup d’envoi du programme “Aflatoun” pour l’éducation sociale et financière des enfants a été donné, mercredi 12 février 2020, au siège du Centre régional pour la formation et le développement des compétences à Bizerte.

Organisé par l’ONG Enda inter-arabe, le programme Aflatoun a pour objectif d’initier les enfants à la culture entrepreneuriale et à la citoyenneté.

Citée par l’agence TAP, la coordinatrice régionale du programme Aflatoun, Héla Ben Hassen, a fait savoir qu’une campagne de sensibilisation a démarré au profit des cadres éducatifs et animateurs pour les inciter à participer activement dans ce programme.

Elle a précisé que Bizerte a été choisie cette année comme “gouvernorat pilote” conjointement avec le gouvernorat de Kasserine pour l’exécution dudit programme.

Aflatoun est la première expérience en Tunisie en matière d’éducation sociale et financière pour les enfants et les adolescents âgés de 3 à 18 ans.

Cette initiative est le fruit d’une coopération avec l’ONG internationale basée aux Pays-Bas, “Aflatoun” International. Elle vise à rendre les enfants et les jeunes socialement et financièrement autonomes pour devenir acteurs de changement de leur propre vie et pour un monde plus équitable.