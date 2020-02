L’Association tunisienne pour les Nations unies (ATNU) s’est dit “profondément indignée” après la décision “soudaine” du ministère des Affaires étrangères de mettre fin aux fonctions de Moncef Baâti, Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Organisation des Nations unies à New York.

Dans une déclaration publiée lundi 10 février, l’Association exprime son étonnement des motifs de la révocation “sans précédent” avancés par le ministère de tutelle dans un communiqué de presse officiel. Lesquels motifs nuisent non seulement à la personne de Baâti -qui est connu pour sa compétence et son patriotisme-, mais aussi à ceux qui l’ont nommé à ce poste, parmi les hauts responsables de l’Etat, lit-on de même source.

L’ATNU a rappelé que vendredi dernier le ministère des Affaires étrangères avait expliqué, dans un communiqué, que “Moncef Baâti a été démis de ses fonctions pour des considérations purement professionnelles. Des considérations qui renvoient à “son faible rendement et à l’absence de coordination et d’interaction avec le ministère sur des questions majeures qui se posent au sein de l’ONU”, a encore justifié le département.

L’association s’est dit aussi très inquiète à l’égard d’une succession de rapports relayés par des sources concordantes, selon lesquelles Baâti aurait apporté un soutien trop appuyé aux Palestiniens dans le cadre des discussions au sein du Conseil de sécurité sur le plan de paix proclamé unilatéralement à Washington.

“L’ATNU est d’autant plus préoccupée que le rappel en urgence de l’ambassadeur intervient au moment où le Président palestinien multiplie les démarches pour mobiliser la communauté internationale contre ledit plan en prévoyant, après avoir reçu le soutien de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique, de se rendre au sommet de l’Union africaine dimanche et de s’adresser mardi 11 février au Conseil de sécurité”, selon la même source.

L’association a, par ailleurs, indiqué qu’une première version non officielle a été élaborée par la délégation palestinienne et confiée à la Tunisie, en sa qualité de représentant du groupe arabe, pour être discutée puis soumise comme projet de résolution au vote du Conseil de sécurité.

L’ATNU a aussi rappelé sa propre position exprimée publiquement concernant le plan américain “qui constitue une nouvelle atteinte à la légalité internationale et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, en prétendant légaliser l’annexion par Israël de la Vallée du Jourdain et d’autres territoires occupés ainsi que la reconnaissance d’Al Qods capitale indivisible d’Israël”.

Ancien président de l’ATNU, Moncef Baâti a été nommé ambassadeur Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU à New York.