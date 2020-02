Près de 30% d’un crédit d’une valeur de 100 millions de dollars, octroyé par la Banque mondiale, seront consacrés aux travaux d’entretien des établissements éducatifs, indique Hatem Ben Salem, ministre de l’Education et ministre de l’Enseignement supérieur par intérim.

Ben Salem a ajouté, dans une déclaration à la presse en marge d’une conférence des commissaires régionaux de l’éducation organisée à Monastir, vendredi 7 février, que le ministère a également mobilisé une enveloppe de 145 millions de dinars de son budget en plus de 500 millions de dinars sous forme de crédit octroyé depuis une année dans le cadre d’une coopération tuniso-koweïtienne, pour l’entretien des écoles primaires.

Des négociations seront prochainement lancées avec le fonds arabe pour le développement économique et social pour élargir ce crédit et englober les collèges et les lycées.

Le taux de réalisation des travaux d’entretien des établissements éducatifs au cours de cette année a atteint 50% contre 5% seulement auparavant, a rappelé Ben Salem.

Le ministère de l’éducation a également augmenté les allocations consacrées au repas scolaire de 24 millions dinars à 48 millions de dinars en plus de la création d’une banque alimentaire scolaire nationale, a encore précisé le ministre.

S’agissant du recrutement des enseignants suppléants, Ben Salem proposera une nouvelle conception à soumettre à la présidence du gouvernement en plus des concertations programmées avec la présidence du gouvernement concernant l’application de l’accord du mois de mai 2018, signé entre le ministère et le syndicat de l’enseignement de base et publié dans le JORT.

Le ministre de l’éducation a mis en relief, par la même occasion, les orientations de son département visant la promotion de la formation particulièrement en matière de langues vivantes.

Le ministre a également appelé les commissaires régionaux de l’éducation à renforcer l’insertion des technologies dans les services scolaires pour la création d’une dynamique entre les élèves et le cadre éducatif avec la nécessité d’effectuer une évaluation de l’expérience.