La Tunisie abritera, du 13 au 15 mai prochain, le Sommet mondial de la famille 2020, qui se tiendra sous le slogan “Construisons l’avenir que nous voulons”. C’est ce qu’a indiqué la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Naziha Laabidi, lors d’une conférence de presse tenue jeudi 6 février.

Organisé pour la première fois dans le monde arabe, ce sommet a pour objectif de poursuivre l’intégration de toutes les familles dans les plans de développement durable en aidant les gouvernements aux niveaux national, régional et local à édifier une société sûre, inclusive et durable et à définir des orientations basées sur l’intégration de la famille dans l’élaboration des politiques au niveau national, régional et local, a expliqué la ministre tunisienne.

Elle a également rappelé que la Tunisie abritera, en juin prochain, le 4e congrès international sur le thème “La Tunisie, une capitale internationale pour une enfance sans punition physique 2020”.

Elle a expliqué que ce congrès vise à renforcer la protection des enfants en Tunisie et dans le monde contre la violence physique, à bannir la punition physique ainsi qu’à sensibiliser les enfants sur leurs droits fondamentaux et la nécessité de respecter leur dignité.

La Tunisie abritera également, poursuit Laabidi, les 1er et 2 juin, la conférence arabe sur “La mise en œuvre des dimensions sociales et de développement de la stratégie du sommet arabe lors de sa 30e session pour les personnes âgées, entre potentiels et défis”, soulignant à cet égard que la stratégie arabe pour les personnes âgées (2029/2019) et son programme exécutif ont été préparés par une équipe de recherche tunisienne au niveau du ministère en coopération avec la Ligue des Etats arabes et le Fonds des Nations unies pour la population.