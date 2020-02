Le chef du gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes, Youssef Chahed a annoncé, l’entrée en production, ce mercredi, du champ Nawara pour l’extraction du gaz naturel du Sahara de Tataouine (sud est).

Chahed a rappelé dans un Tweet et sur sa page facebook que le champ Nawara est le plus grand projet en Tunisie avec un investissement d’environ 3,5 milliards de dinars, une capacité de production de 2,7 millions de mètres cubes de gaz par jour , soit 50% de la production nationale du gaz supplémentaire, 7000 barils de pétrole et 3 200 barils de gaz liquide.

First Gaz @ #Nawara field in Tataouine… Historic day for Tunisia 🇹🇳 Game changer # energy sector in Tunisia. $1.2 billion investment..daily production of 2.7m3, 7000 barrels of oil and 3200 BOE of LPG daily production respectively.. thanks for the hard work ETAP and OMV 🇹🇳 pic.twitter.com/nKVBev0V2X

