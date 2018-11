Cent-vingt (120) personnes seront employées dans le cadre dans l’unité de traitement final du projet Nawara situé dans la zone industrielle de Ghannouch à Gabès.

Le ministère de l’Industrie et des PME, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la Société autrichienne d’exploration et de production (OMV) et l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) ont, également, convenu d’employer 180 personnes dans le cadre de la responsabilité sociétale.

OMV et l’ETAP devront fournir dans ce cadre les financements nécessaires au conseil régional de Gabès pour concrétiser cette décision.

Cet accord a été pris lors d’une séance de travail, tenue jeudi dernier, au ministère de l’Industrie et PME sur la situation sociale à l’unité de traitement final “Nawara”, en présence de représentants des ministères des Affaires sociales, de l’Emploi.

A rappeler que les travaux de chantier à l’unité de traitement final de la zone industrielle de Ghannouch, l’une des composantes principales du champ de “Nawara”, ont enregistré un retard de deux ans (l’entrée en exploitation était prévue en 2016) en raison des revendications des habitants de Gabès liées à l’emploi.

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, souligne que l’accord vise l’achèvement dudit projet afin de favoriser le développement aux niveaux national et régional, outre l’impulsion de l’économie et du développement dans les gouvernorats de Gabès et Tataouine.