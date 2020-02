Un bureau (Institut national confédéral d’aide -INCA) d’assistance aux retraités italiens résidant dans le gouvernorat de Nabeul et aux émigrés tunisiens établis en Italie ou qui sont revenus en Tunisie après des années de travail en Italie a été inauguré, mardi 4 février 2020, au siège de l’Union locale du travail à Hammamet.

Relevant du Centre de protection sociale de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), ce bureau assurera l’encadrement des travailleurs tunisiens en Italie et leur fournira ainsi qu’à leurs familles une aide soutenue pour leur permettre de bénéficier de leurs droits sociaux.

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Taboubi, qui a assisté à la cérémonie d’ouverture du nouveau bureau, a déclaré à la TAP qu’il s’agit du quatrième bureau du genre en Tunisie après ceux ouverts à Bizerte, Kairouan et Mahdia.

Ce bureau qui s’inscrit, a-t-il dit, dans le cadre de la coopération entre la centrale syndicale et la CGIL, vise à rapprocher les prestations des retraités italiens établis dans la région et des émigrés tunisiens vivant en Italie.

Il s’agit, selon lui, de consacrer les principes du respect des droits des travailleurs et de la dignité des retraités italiens et tunisiens en facilitant l’achèvement des procédures administratives et l’accès aux services de santé et aux prestations dont ils peuvent bénéficier dans le cadre d’accords communs entre les deux pays dont les services des caisses sociales.

Pour sa part, le président de ce bureau, Michele Pagliaro a souligné l’intérêt que la CGIL porte au suivi de la situation des ressortissants italiens dans les pays de résidence et œuvre à travers ses bureaux dont celui de Hammamet à faciliter leur accès aux prestations sociales garanties par la réglementation du travail en Italie.