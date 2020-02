Le Groupe Chimique Tunisien (GCT) a signé, samedi 1er février, un accord avec le conseil régional du gouvernorat de Gabès et l’Université de Gabès, en vertu duquel, il s’engage à financer la construction de l’amphi de l’Université de Gabès, moyennant une enveloppe estimée à 3 MDT.

L’accord, signé en marge de la réunion du conseil régional de développement du gouvernorat de Gabès, s’inscrit dans le cadre de concrétisation de la responsabilité sociétale des entreprises dans la région de Gabès.

Le conseil régional du gouvernorat de Gabès et le GCT ont voulu mettre en place, selon le ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises, un cadre conventionnel pour réaliser et financer les projets de développement dans la région.