L’Arab Tunisian Bank (ATB) vient d’être honorée pour sa contribution remarquable à la protection du patrimoine naturel tunisien. Cette prestigieuse distinction lui a été décernée lors de la 6ème Conférence Internationale de l’Association Tunisienne de Taxonomie (ATUTAX). L’événement s’est tenu récemment sous le thème « Biodiversité: Enjeux & Menaces ».

Le prix a été remis directement au Directeur Général de l’ATB, Monsieur Riadh Hajjej, par la Présidente d’ATUTAX, la Professeure émérite Dr. Charfi. Cette reconnaissance vient saluer un leadership inspirant et l’engagement concret de la banque. Elle met en lumière les actions de l’ATB en faveur de la biodiversité et de l’éducation environnementale, des piliers de sa stratégie.

Ces efforts sont au cœur de la vision stratégique de la banque, impulsée par son Directeur Général. L’engagement primé de l’ATB s’inscrit dans une démarche globale de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et d’engagements Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Dans ce cadre, la banque soutient activement les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Son action cible notamment les ODD 11 (Villes et communautés durables), 13 (Lutte contre les changements climatiques), 14 (Vie aquatique) et 15 (Vie terrestre).

Au-delà de la protection directe de la biodiversité, l’ATB accorde une importance cruciale à l’éducation environnementale. Elle la considère comme un levier essentiel. Cet axe permet de bâtir une société résiliente, consciente des enjeux écologiques. Pour ce faire, la banque multiplie les initiatives : partenariats stratégiques, sponsoring d’événements scientifiques et actions citoyennes. L’objectif est d’éduquer, de sensibiliser et d’impliquer activement les jeunes générations face aux défis environnementaux.

En intégrant pleinement ces dimensions à son modèle d’affaires, l’ATB se positionne comme un acteur bancaire innovant et responsable. Elle démontre ainsi sa capacité à anticiper les enjeux écologiques. Simultanément, elle renforce son ancrage sociétal au service du développement durable en Tunisie.

« La durabilité ne se décrète pas, elle se construit activement et collectivement », a souligné Monsieur Riadh Hajjej. « C’est une responsabilité partagée où chaque acteur, et particulièrement les institutions financières, a un rôle déterminant à jouer. Nous sommes résolument attachés à une vision bancaire qui conjugue performance économique avec éthique, équité et impact positif durable. »

