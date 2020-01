Le programme additionnel du Centre de promotion des exportations (CEPEX) de promotion des exportations de l’huile d’olive vers, ciblera les marchés de la Chine, du Japon, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Brésil, de la Russie, de le Suède, de la Finlande et de l’Arabie Saoudite.

Ce programme présenté, jeudi 30 janvier lors d’une réunion de coordination consacrée à la présentation de la stratégie d’exportation de l’huile d’olive, prévoit la participation aux foires internationales et l’organisation de visites d’hommes d’affaires ainsi que des rencontres professionnelles.

En vertu des nouvelles mesures de promotion de l’exportation de l’huile d’olive, les sociétés de commerce international résidentes et non résidentes peuvent exporter l’huile d’olive tunisienne conditionnée acquises auprès d’exportateurs enregistrés, conformément au cahier des charges organisant le secteur d’exportation.

Il s’agit, également, de simplifier les mesures en déposant la déclaration douanière directement auprès de la direction des statistiques et d’informatique.

Ces mesures ont été prises lors d’un conseil ministériel tenu en novembre 2019 au profit de tous les circuits de la filière d’huile d’olive.

D’après le PDG du CEPEX, Youssef Neji, la concurrence sur le marché international “nous oblige à encadrer et à conjuguer nos efforts et de maîtriser la coordination entre les différentes structures concernées par l’exportation de l’huile d’olive tunisienne, d’autant plus que la saison 2019/2020 table sur une récolte record (350 mille tonnes).

Pour Néji, des mesures et des procédures d’exportation de l’huile d’olive tunisienne auraient dû être prises depuis les premières prévisions d’une bonne récolte oléicole.

La vice-présidente du Conseil de la coopération sino-tunisienne relavant de l’UTICA, Dhouha Chtourou, a précisé que l’Union européenne ne cesse de renforcer les campagnes promotionnelles de l’huile d’olive italien et espagnol, pour une période s’étalant sur quatre ou cinq ans alors que les programmes de commercialisation de l’huile d’olive tunisienne (spots) ne sont pas réalisés dans la durabilité sur les marchés internationaux.

La directrice de la production biologique au ministère de l’agriculture, Samia Maâmri, a, pour sa part, passé en revue les opportunités offertes pour l’exportation de l’huile d’olive surtout que la Tunisie détient la première position sur le plan des superficies consacrées à l’huile d’olive biologique (66 mille ha).